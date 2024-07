Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Unibail R Westfield : rechute de -5% sous 73E information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - Après une longue série d'échecs sous 77E, Unibail R Westfield rechute de -5% sous 73E et le titre a brièvement testé le plancher des 72,7E du 26 juin (et support oblique moyen terme).

En cas de poursuite de la consolidation, le prochain point d'appui se situe vers 70,5E, le plancher très visible du 17 juin.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 73,26 EUR Euronext Paris -4,58%