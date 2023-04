Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail R Westfield: menace le palier des 50E information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 15:33









(CercleFinance.com) - Unibail R Westfield ricoche sous 51,9E et chute de -4%, sous le palier des 50E (ex-résistance du 13 au 13 avril).

Le prochain palier de soutien se dessine vers 46E, le récent plancher du 20 mars.

En-dessous, cela se gâterait sérieusement, il faudrait viser les 40E de fin septembre 2022.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris -1.47%