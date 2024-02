Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Unibail R Westfield : 'gap' des 67,40E comblé information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 14:57









(CercleFinance.com) - Unibail R Westfield rechute de -3% et le 'gap' des 67,40E du 7 février vient d'être comblé.

La consolidation amorcée sous 72,4E pourrait se prolonger en direction du support des 64,7E du 18 au 22 janvier.

L'objectif suivant serait 60E, l'ex-zénith du 10 février 2023.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris -3.52%