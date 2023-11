Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail R Westfield : franchit la résistance oblique des 54E information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 18:33









(CercleFinance.com) - Unibail R Westfield franchit allègrement la résistance des 53,2E, sommet estival du 13 juillet.

Le titre s'attaque -avec succès, mais à confirmer- la grosse résistance oblique baissière moyen terme qui gravite vers 54E (54,8E en clôture) : cela semble bien parti pour un comblement de l'ex-'gap' des 56,75E du 9 mars dernier.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris +3.01%