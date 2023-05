Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail R Westfield: franche cassure des 46E, valide E/T/E information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 12:20









(CercleFinance.com) - Unibail enfonce brutalement le plancher majeur des 46E du 28 mars.

La cassure de ce support majeur étant actée, une configuration en 'tête/épaules' baissière est validée: cela fait surgir un sérieux risque de dérapage en direction des 40E, l'ex-plancher du 29/09/2022.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris -4.58%