Unibail R Westfield : 4ème hausse d'affilée, teste 71,7E

(CercleFinance.com) - Unibail R Westfield aligne une 4ème hausse d'affilée et teste 71,7E.

Le titre affiche un gain de +5,6E cette semaine et de +11% depuis son plancher des 64,3E du 5 août.

Le franchissement des 70,56E (ex-plancher du 17 juin) devrait se solder par le comblement du 'gap' des 76,04E du 18 juillet, puis le re-test des 77E (le zénith du même jour).





