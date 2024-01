Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Unibail R Westfield : +4% à 67E, les 68,64E à portée de tir information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 16:39









(CercleFinance.com) - Unibail R Westfield s'envole de +4% à 67,1E, mettant un terme à 2 semaines d'hésitations entre 64,5 et 66,6E: le record des 68,64E du 20 décembre est à portée de tir (l'affaire de quelques heures de hausse supplémentaires).

L'objectif suivant sera 72,5E, l'ex-résistance du 18/02 au 18/05/2022... puis 80E (zénith de la mi-juin 2021).





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris +3.28%