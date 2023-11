Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail R Westfield : +4,5%, renoue avec les 49,50E information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 10:14









(CercleFinance.com) - Unibail R Westfield profite de la détente des taux et bondit de +4,5% pour renouer avec les 49,50E, l'ex-plancher des 31 août et 14 septembre.

La reprise en 'V' sur 42,5E s'accélère, le titre ressort de son canal baissier moyen terme (via un 'gap' au-dessus de 47,19E) et pourrait viser les 51,5E dans la foulée.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris +6.86%