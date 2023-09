Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail R Westfield : +4,5% et renoue avec les 47E information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 16:39









(CercleFinance.com) - Unibail R Westfield profite de la nette détente des taux survenue ce 29/09 et grimpe de +4,5% pour renouer avec les 47E.

Le titre pourrait ressortir de sa phase corrective en réussissant à se hisser au-delà de la résistance oblique baissière moyen terme qui gravite vers 48,5E.



L'objectif suivant se situe vers 49,5E (résistance des 31 août et 14 septembre) puis 53,2E (résistance du 13 au 24 juillet dernier).





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris +3.80%