Unibail R Westfield : +3,5% et renoue avec les 51E

(CercleFinance.com) - Le CAC40 refranchit les 7.200 dans le sillage des 2 géants du luxe LVMH et Hermès mais la surprise provient de la vigueur d'Unibail R Westfield qui grimpe de +3,5% et renoue avec les 51E: le titre se prépare à retracer la résistance des 51,6E du 14 avril.

Le franchissement des 50,1E pourrait être de bon augure et valider un potentiel de hausse vers 55,9E (résistance du 14 mars) puis précéder le comblement du 'gap' des 56,75E du 9 mars.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris +4.19%