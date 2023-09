Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail R Westfield : +2,5% et renoue avec les 49,50E information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 17:47









(CercleFinance.com) - Unibail R Westfield grimpe de +2,5% et renoue avec les 49,50E, c'est à dire la résistance issue des 2 précédent sommets des 63E du 2 février puis des 53E du 20 juillet dernier.

En cas de débordement, les 53,5E (plus haut intraday du 13 au 21 juillet) seraient le 1er objectif.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris +2.44%