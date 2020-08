Unibail R-W : vers un re-test du plancher des 41,3E ?

(CercleFinance.com) - Après un double échec sous 48,9E (intraday) et 48E (clôture), Unibail R-W rechute vers 44,15E et s'achemine peut-être vers un re-test du plancher des 41,7E des 3 et 7 août (clôture et intraday)... et potentiellement du plancher annuel et historique des 41,3E du 22 mai, le titre inscrivant des 'bottom' toujours plus bas et des tops toujours moins hauts.