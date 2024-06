Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Unibail R.W : rétrograde sous les 76,5E information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 10:33









(CercleFinance.com) - Unibail R.W enfonce le support des 78,4E et (du 14 au 30 mai) et rétrograde sous les 76,5E, au plus bas depuis le 25 avril.



La correction semblant bien amorcée, elle devrait se poursuivre jusqu'au niveau du 'gap' des 73,10E du 16 avril.

Le prochain support se dessinerait ensuite vers 72,25E, l'ex-résistance du 13 février





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 76.34 EUR Euronext Paris -2.78%