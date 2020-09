Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail R.W : -9%, les planchers historiques son enfoncés Cercle Finance • 17/09/2020 à 15:33









(CercleFinance.com) - Unibail replonge de -9%, au contact de ses planchers historiques de la mi-août (plus bas 'fixing' de l'histoire à 37,3E le 18/08 à l'ouverture) suite à l'annonce d'une augmentation de capital de 3,5MdsE (qui semblait inévitable). Le titre casse également son récent plancher de clôture des 37,64E du 11 septembre: il semble que le prochain support (la borne basse du canal baissier moyen terme inauguré début juin) ne se dessine pas avant 33E si l'AK est jugée trop 'dilutive'... mais il reste une chance de s'arrêter vers 35E en traçant un support long terme unissant les 45,2E du 3 avril et les 41,3E du 21 mai.

