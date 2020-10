Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail-Le consortium emmené par Bressler et Niel détient plus de 5% du capital Reuters • 22/10/2020 à 08:31









PARIS, 22 octobre (Reuters) - Le consortium d'investisseurs emmené par Leon Bressler et Xavier Niel a annoncé jeudi avoir franchi le seuil des 5% du capital d'Unibail-Rodamco-Westfield (URW) URW.AS dont il dénonce le projet de plan de renforcement financier. Dans un communiqué publié le 15 octobre, ce consortium emmené par l'ancien PDG d'Unibail et le patron d'Iliad ILD.PA demandait à tous les actionnaires d'URW de voter contre le projet qui prévoit notamment une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros et qui sera soumis au vote de l'assemblée générale le 10 novembre. Ce consortium détenait alors 4,1% du capital de l'exploitant de centres commerciaux. (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

