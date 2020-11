Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une voiture percute la grille d'entrée de la chancellerie allemande à Berlin Reuters • 25/11/2020 à 10:49









(.) BERLIN, 25 novembre (Reuters) - Une voiture a percuté mercredi matin sans faire de dégâts apparents la grille d'entrée de la chancellerie allemande à Berlin, rapporte un journaliste de Reuters. Sur une photographie Reuters de la scène, une inscription à la peinture blanche appelant à la fin de la politique de mondialisation est visible sur le flanc droit du véhicule. D'après d'autres images diffusées sur les réseaux sociaux, le côté gauche est orné d'une phrase interpellant les "maudits assassins d'enfants et de personnes âgées". Des dizaines de policiers ont été aussitôt déployés et un chien renifleur a inspecté la voiture. On ne signale aucun blessé. La chancelière Angela Merkel doit présider ce mercredi matin une réunion en visioconférence avec les dirigeants des Länder du pays, au cours de laquelle doivent être débattues une éventuelle prolongation du "confinement léger" en vigueur en Allemagne et d'autres mesures pour lutter contre l'épidémie due au nouveau coronavirus. (Fabrizio Bensch avec Thomas Escritt version française Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)

