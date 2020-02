Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une voiture fonce sur la foule à Jérusalem, 14 blessés dont 12 soldats Reuters • 06/02/2020 à 07:04









JERUSALEM, 6 février (Reuters) - Une voiture a percuté et blessé 12 soldats israéliens et deux autres personnes jeudi matin à Jérusalem, ont déclaré l'armée israélienne et des représentants des services de secours, un incident que la police a décrit comme une attaque présumée menée par les Palestiniens. Le chauffeur du véhicule a fui le lieu de l'incident, dans l'Est de Jérusalem, près des quartiers arabes de la ville, a indiqué la police. La rue David Remez abrite notamment un théâtre, des restaurants et des bars. Une porte-parole de Tsahal a déclaré que les soldats parcouraient la ville en amont de leur cérémonie de serment. Selon les services ambulanciers, un blessé a été hospitalisé dans un état grave et un autre avec des blessures légères. Tous deux sont âgés de 20 ans, ont-ils précisé. Une enquête a été ouverte et l'incident est considéré comme une "attaque terroriste", a déclaré un porte-parole de la police. Cet incident intervient alors que le plan de paix pour le Proche-Orient dévoilé la semaine dernière à Washington par le président américain Donald Trump a ravivé la colère des Palestiniens, qui ont notamment dénoncé la partialité des Etats-Unis. (Dan Williams; version française Jean Terzian)

