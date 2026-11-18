Une vente aux enchères fédérale portant sur 23 concessions géothermiques couvrant plus de 71 000 acres dans l’Idaho a généré 7,8 millions de dollars d’offres retenues, avec en tête le promoteur énergétique Invenergy, basé à Chicago, selon les documents de vente publiés par le Bureau américain de gestion des terres (BLM).
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La société Bighorn Resources LLC, de Fort Worth, au Texas, s'est imposée comme le plus gros acquéreur en superficie, remportant sept parcelles totalisant environ 22 900 acres pour 2,26 millions de dollars.
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Invenergy a proposé 2,64 millions de dollars pour quatre parcelles totalisant environ 17 600 acres et a soumis la plus importante offre gagnante de la vente aux enchères, soit environ 1,2 million de dollars pour une parcelle située dans le comté d’Owyhee.
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L’offre la plus élevée par acre a été faite par Bennett Creek Resources LLC, de Houston, qui a payé 810 dollars l’acre pour une parcelle dans le comté d’Elmore.
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Le montant total de cette vente aux enchères a dépassé celui de deux ventes de concessions géothermiques organisées dans l’Idaho en 2025, soulignant la concurrence croissante pour les ressources géothermiques, considérées comme une source d’énergie propre disponible 24 heures sur 24.
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