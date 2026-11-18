Une vague de pannes informatiques touche le gouvernement américain ; Trump affirme que “tout va bien”

Les pannes informatiques qui ont paralysé la messagerie électronique de nombreuses entreprises et cloué au sol des milliers de vols ces derniers jours ont touché mardi l’Agence nationale de sécurité américaine (NSA), alors que l’administration du président Donald Trump minimisait les inquiétudes quant à un problème plus vaste.

La NSA a déclaré que son réseau avait subi une « dégradation temporaire » lors d’une maintenance de routine, mais que les « capacités essentielles à la mission » restaient opérationnelles. La série de perturbations touchant des systèmes critiques, qui a également affecté le système bancaire lundi, a poussé même certains alliés de Trump à exiger davantage d’informations.

“Si tout cela n’est qu’une coïncidence, c’est la plus grande coïncidence de l’histoire du monde,” a déclaré aux journalistes le sénateur américain Josh Hawley, républicain du Missouri.

Trump avait auparavant minimisé ces incidents, qui ont soulevé la question de savoir si le gouvernement et le secteur privé n’avaient pas agi trop précipitamment en réduisant les effectifs dans le domaine des technologies.

“C’est comme quand on est grand et puissant, et qu’on a tout l’argent. Ce genre de choses arrive. Ce n’est pas grave,” a déclaré Trump aux journalistes à Manille, où il participait à des réunions avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Le secrétaire d’État Marco Rubio, qui occupe également les fonctions de conseiller à la sécurité nationale, a reconnu que ces incidents étaient “inquiétants”, mais a affirmé qu’ils n’avaient absolument aucun lien entre eux et qu’il n’y avait “aucune preuve” qu’ils aient été causés par des “acteurs malveillants”.

“Nous ne sommes pas la cible d’une attaque systémique,” a-t-il déclaré aux journalistes à Manille.

PANNES QUOTIDIENNES

Des perturbations liées à la technologie se sont produites tous les jours ouvrés depuis jeudi, date à laquelle une panne de Microsoft a perturbé bon nombre de ses services, notamment la messagerie électronique.

Le lendemain, l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a ordonné un arrêt au sol à l’échelle nationale qui a duré quatre heures et demie, soit la plus longue interruption du trafic aérien américain depuis les attentats du 11 septembre 2001.

Parmi cette série de pannes, on peut citer une défaillance technique chez United Airlines UAL.O lundi, qui a entraîné le retard d’environ 150 vols, le même jour où un problème logiciel chez JPMorgan Chase JPM.N a perturbé certains services bancaires.

Mardi, Apple AAPL.O a déclaré qu’elle s’efforçait de rétablir ses systèmes après qu’une mise à jour interne eut provoqué une panne affectant des services clients tels qu’iCloud et Apple Pay. Ce problème n’était pas dû à une cyberattaque, a précisé Apple.

L’assureur Marsh MRSH.N a également indiqué mardi que ses clients avaient signalé 105 incidents cybernétiques au cours des deux dernières semaines d’octobre — soit plus du double des 48 incidents enregistrés au cours des deux dernières semaines de mai .

Les experts s’inquiètent de voir les outils d’IA alimenter une recrudescence de l’activité cybercriminelle, les entreprises de cybersécurité mettant régulièrement en évidence des exemples de pirates informatiques utilisant l’IA pour lancer simultanément des dizaines d’intrusions .

“La récente série de perturbations majeures touchant tous les secteurs met en évidence à quel point notre infrastructure numérique est désormais profondément interconnectée, et comment une simple défaillance technique ou une mise à jour logicielle peut entraîner un effet domino aux conséquences démesurées sur l’ensemble des systèmes critiques,” a déclaré Cynthia Kaiser, ancienne responsable de la cybercriminalité au FBI et actuelle vice-présidente senior du Ransomware Research Center de la société de cybersécurité Halcyon.

Jay Clayton, directeur du renseignement national américain, a attribué la panne de la NSA à des correctifs déployés pour pallier une vulnérabilité PHP découverte le mois dernier grâce à l’IA — un bug qui aurait pu permettre à des pirates de prendre le contrôle à distance de serveurs.

“Tout le monde reconnaît qu’il est temps de mettre à niveau ses systèmes, mais lors de ces mises à niveau, ceux-ci ne fonctionnent pas toujours comme prévu; dans certains cas, les systèmes doivent transférer le relais à d’autres systèmes, et ces transferts ne se déroulent pas comme prévu,” a déclaré Clayton lors de l’émission “Claman Countdown” sur Fox Business.

La NSA et des dirigeants de Wall Street ont indiqué aux membres du Congrès que les vulnérabilités nécessitant une correction avaient été identifiées par l’intelligence artificielle, a rapporté le Washington Sun, citant trois sources proches de ces discussions privées.

Ces correctifs ont temporairement saturé les systèmes, a rapporté le Sun.

Reuters n’a pas pu vérifier cette information.

DES PANNES SUIVANT DES LICENCIEMENTS ET DES AVERTISSEMENTS

Dans de nombreuses organisations — tant privées que publiques —, les pannes font suite à des licenciements et, dans certains cas, à des avertissements explicites concernant des perturbations potentielles.

À la FAA, qui a été touchée par des suppressions d’emplois impulsées par Elon Musk après l’entrée en fonction de Trump l’année dernière, le Congrès avait averti que l’effort de modernisation accéléré de l’agence était mal organisé et risquait de provoquer des interruptions de service. United Airlines a déclaré l’année dernière que les progrès de l’IA l’avaient aidée à réduire ses effectifs de direction de 4 % et qu’elle prévoyait une réduction supplémentaire de 4 % cette année.

Chez Microsoft, la panne du service de messagerie électronique est survenue un mois après que l’entreprise a annoncé qu’elle proposait des départs volontaires à un quart de ses effectifs mondiaux, une mesure qui fait suite à des réductions d’effectifs antérieures.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve que les suppressions d’emplois dans ces entreprises aient conduit à ces perturbations, un responsable syndical du secteur des technologies a déclaré que ces réductions avaient tendance à réduire les marges de sécurité.

“La résilience d’un système repose en partie sur les personnes qui ont l’expérience de ce système,” a déclaré Liz Fong-Jones, qui travaille depuis 20 ans sur les questions de résilience des logiciels.