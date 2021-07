Une vague de défiance déferle sur les Bourses européennes

Dans un tel contexte, les investisseurs ont fuit vers la sécurité, ce qui a entrainé un net repli des rendements obligataires. Vers 17h40, le 10 ans américain recule de 8 points de base à 1,21% et son équivalent allemand de 3 points de base à -0,39%.

Une vague d'aversion au risque a déferlé sur les places financières alors que les contaminations au variant Delta progressent rapidement dans de nombreux pays du monde. Si l'Asie est la plus exposée pour le moment, les derniers chiffres de contaminations publiés au Royaume-Uni et aux Etats-Unis ne sont guère rassurants.

(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine résolument dans le rouge, alors que la forte progression du variant Delta jette une ombre sur la reprise économique en cours. Ainsi, le CAC 40 a abandonné 2,54% à 6 295,97 points et l'EuroStoxx 50 a perdu 2,78% à 3 923,77 points. Le temps est également à l'orage à Wall Street en fin d'après-midi : le Dow Jones recule de 2,14 % et le Nasdaq Composite se replie de 0,89%.

