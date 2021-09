Une vague de défiance déferle sur les Bourses européennes

(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine résolument dans le rouge, alors que les inquiétudes montent sur le dossier Evergrande et que se profile à l’horizon la décision de politique monétaire de Fed. Ainsi, le CAC 40 a abandonné 1,74% à 6 455,81 points et l’EuroStoxx 50 a perdu 2,01% à 4 047,97 points. Le temps est également à l’orage à Wall Street en fin d’après-midi : le Dow Jones recule de 1,54% et le Nasdaq Composite se replie de 2,19%.

Une vague d'aversion au risque a déferlé sur les places financières alors que les inquiétudes se renforcent concernant un possible défaut de paiement d'Evergrande. La taille du numéro deux chinois du secteur immobilier et son imposante dette évaluée à près de 260 milliards d'euros font redouter un effet domino sur le système financier de la deuxième économie mondiale et, possiblement, d'autres économies par effet de contamination.

Dans un tel contexte, les investisseurs ont fuit vers la sécurité, ce qui a entrainé un net repli des rendements obligataires. Vers 17h40, le 10 ans américain recule de 4 points de base à 1,32% et son équivalent allemand de 4 points de base également à -0,32%.

Par ailleurs, la seule statistique du jour est passée inaperçue. L'indice NAHB, qui mesure la confiance des constructeurs immobiliers américains, a progressé à 76 en septembre, alors que le consensus attendait un repli à 74.

Au chapitre des valeurs, les " bancaires " ont été particulièrement malmenées, à l'image Société Générale (-5,55%), BNP Paribas (-4,46%) et Crédit Agricole (-3,86%). Hors CAC, Sopra Steria a lâché 7,07% dans le sillage d'une rumeur (démentie par la suite) faisant état d'un intérêt pour Atos (+1,23%).

En revanche, Safran (+2,26%), Vinci (+0,74%) et Thales (+0,67%) ont su tirer leur épingle du jeu malgré un contexte difficile.