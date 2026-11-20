Une usine canadienne sur la "ligne de front" de la guerre commerciale avec Washington

En périphérie de Toronto, l'usine Stellantis de Brampton va être vendue par le groupe automobile qui a décidé de transférer la production aux États-Unis en raison des surtaxes douanières ( AFP / Simon Wohlfahrt )

En périphérie de Toronto, l'usine Stellantis de Brampton va être vendue par le groupe automobile qui a décidé de transférer la production aux États-Unis en raison des surtaxes douanières de Donald Trump.

"Un coup de poing dans le ventre" pour ses milliers de salariés, dit à l'AFP Ardis Snow, responsable syndical.

Sur ce site, la maison mère de Peugeot et Fiat a produit des modèles Dodge et Chrysler jusqu'en 2023 avant de mettre ses près de 3.000 employés au chômage technique, le temps d'adapter l'usine pour l'assemblage de Jeep Compass électriques, censé commencer l'an dernier.

Mais le retour à la Maison Blanche de Donald Trump et ses surtaxes visant à forcer les constructeurs établis au Canada à produire aux États-Unis, a entraîné un changement de stratégie et le transfert de la production des Compass dans une usine américaine du groupe, dans l'Illinois.

Et la semaine dernière, Stellantis a finalement annoncé la vente de l'usine au groupe canadien de défense Roshel, qui veut y produire des véhicules blindés mais n'a pas précisé combien d'emplois il conserverait.

En cet après-midi de novembre, froid et venteux, des salariés sont rassemblés devant l'usine quasi-vide. "Nous avons donné nos vies à cette entreprise", dénonce Jason Watson, ouvrier et représentant syndical, "le gouvernement fédéral doit intervenir et faire tout ce qu'il peut pour annuler cette vente".

Une "trahison", selon Carney

Le Premier ministre canadien Mark Carney participe à un sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) à Shenzhen, en Chine, le 19 novembre 2026 ( POOL / Ng Han Guan )

Très populaire au Canada pour avoir tenu tête au président américain, le Premier ministre Mark Carney s'est élevé contre la décision de Stellantis, comparée à une "trahison". Mais il n'a, en réalité, pas beaucoup de marge de manœuvre pour soutenir l'automobile canadienne, un secteur crucial pour le pays mais dont l'essor dans cette région repose avant tout sur sa proximité avec les États-Unis.

Si de nouvelles surtaxes douanières venaient encore à restreindre l'accès du Canada au marché américain, les pertes d'emplois, dont souffrent déjà l'automobile et la sidérurgie depuis le début de la guerre commerciale, pourraient se poursuivre.

Dans la même province, l'Ontario, l'aciériste Stelco a annoncé récemment 500 suppressions d'emplois liées directement aux surtaxes américaines.

Roshel, qui va racheter l'usine de Stellantis, espère lui tirer profit de la hausse exponentielle du budget de la défense au Canada d'ici la fin de la décennie.

Mais si l'entreprise promet une expansion rapide de la production, Ardis Snow, responsable syndical à Brampton, juge qu'elle ne pourra jamais remplacer une multinationale de l'automobile et que les salaires qu'elle versera n'atteindront pas la moitié de ceux de Stellantis.

"Les banques ne vont pas dire : +Hé, nous savons que votre salaire vient d'être réduit de moitié alors nous allons diminuer votre prêt immobilier de moitié+", dit-il.

Selon lui, de nombreux salariés ont d'ailleurs quitté la région après l'arrêt de la production en 2023 pour chercher du travail ailleurs mais s'apprêtaient à revenir pour assembler les Compass lorsque Stellantis a annoncé l'an dernier le transfert de la production aux États-Unis.

Une annonce perçue comme "un coup de poing dans le ventre", dit-il. "Nous n'avions pas de raisons de ne pas les croire. Ils n'ont pas été honnêtes", dénonce-t-il.

"Ligne de front"

Le Pdg de Stellantis, Antonio Filosa, pose le 11 octobre 2026 à Meudon, près de Paris ( AFP / Joel Saget )

Le patron de Stellantis, Antonio Filosa, est attendu vendredi au Canada où il doit s'entretenir avec les autorités et le syndicat.

Le groupe, qui ne semble pas envisager de revenir sur sa décision, a dit dans un communiqué vouloir "collaborer de manière constructive avec (le syndicat) Unifor en vue d'une résolution négociée et équitable".

Venu cette semaine soutenir les salariés devant l'usine, le dirigeant du parti de gauche NPD (New Democratic Party), Avi Lewis, a appelé Mark Carney à "contraindre" Stellantis à poursuivre la production.

"Si nous perdons cette capacité industrielle, elle sera perdue pour toujours. C'est la ligne de front dans ce combat" face à la "guerre douanière" de Donald Trump, a-t-il insisté.