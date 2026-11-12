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Une troisième liaison attribuée à l'ex-PDG de Nvidia Jensen Huang
information fournie par Zonebourse 12/11/2026 à 20:40

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Selon Reuters, Jensen Huang aurait entretenu une relation avec une troisième employée du groupe, en plus des deux liaisons déjà révélées qui ont conduit à sa démission jeudi. L'identité de cette nouvelle personne reste inconnue, celle-ci n'ayant pas souhaité réagir aux sollicitations de la presse.

L'ex-PDG de Nvidia Jensen Huang a eu une liaison avec une troisième employée, selon deux sources proches du dossier citées par Reuters. Cette liaison s'ajoute aux révélations déjà connues concernant l'ancien dirigeant du géant des puces électroniques.

Cette révélation intervient après deux autres liaisons extraconjugales qui ont provoqué sa démission jeudi. Les deux femmes concernées sont Alice Huang, soupçonnée par les services de renseignement américains d'être une espionne chinoise, et Kimberly Powell, vice-présidente santé de Nvidia.

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5 commentaires

  • 21:34

    On cherche des poux à un Boss qui fabrique des puces....
    C'est quoi le problème ?

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