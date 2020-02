Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une trentaine de djihadistes tués par la force Barkhane au Mali Reuters • 07/02/2020 à 17:54









PARIS, 7 février (Reuters) - Les soldats de la force Barkhane ont neutralisé une trentaine de djihadistes jeudi et vendredi au Mali, dans le cadre de trois opérations distinctes, annonce vendredi l'état-major de l'armée française dans un communiqué. "Poursuivant cette semaine ses efforts dans la zone des trois frontières en coordination avec ses partenaires des forces armées maliennes, la force Barkhane a mis hors de combat plus de trente terroristes au cours de plusieurs opérations successives", écrit-il. Un drone Reaper, une patrouille de Mirage 2000 ainsi qu'un hélicoptère Tigre et un Cougar ont participé à deux frappes ciblées qui ont fait une vingtaine de morts parmi les combattants de la katiba du Gourma, liée à Al Qaïda, précise l'armée. Les autres opérations ont été menées dans la région du Liptako contre l'Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS). (Tangi Salaün, édité par Jean-Philippe Lefief)

