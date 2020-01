Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une "Taskforce Europe" formée à Londres pour négocier avec Bruxelles Reuters • 27/01/2020 à 15:59









LONDRES, 27 janvier (Reuters) - Les négociations post-Brexit entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne seront menées par une équipe de 40 personnes baptisée "Taskforce Europe", qui rendra compte au Premier ministre Boris Johnson, a annoncé lundi son porte-parole. La Grande-Bretagne quittera l'UE à 23 heures GMT vendredi, mais les règles en vigueur continueront à s'appliquer jusqu'à la conclusion d'un accord sur les relations à long terme avec les Vingt-Sept. Les pourparlers devraient commencer en mars et Londres a promis de les achever avant la fin de l'année. La Taskforce Europe sera dirigée par David Frost, ex-lobbyiste devenu diplomate. Nommé l'an dernier conseiller de Boris Johnson pour l'Europe, il a mené les négociations qui ont abouti à l'accord de sortie de l'Union. Michel Barnier, négociateur en chef de l'UE, sera sans doute son principal interlocuteur, selon le porte-parole du 10 Downing Street. Son équipe sera composée notamment de hauts fonctionnaires du ministère des Finances et du Foreign Office. Le ministère du Brexit créé après le référendum de 2016 pour superviser la rupture avec l'UE sera dissous vendredi. Pendant les négociations, le ministère des Affaires étrangères veillera au respect des engagements diplomatiques, tandis que le "cabinet office", qui regroupe les services du Premier ministre, se chargera de la mise en œuvre de l'accord de retrait. (William James, version française Jean-Philippe Lefief)

