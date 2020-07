Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une statue de Melania Trump incendiée en Slovénie Reuters • 08/07/2020 à 22:31









ROZNO, Slovénie, 8 juillet (Reuters) - Une sculpture en bois représentant Melania Trump, érigée près de Sevnica, sa ville natale, dans le sud-est de la Slovénie, a été incendiée dans la nuit du 4 au 5 juillet, a annoncé l'artiste américain Brad Downey, qui en a supervisé la réalisation. La sculpture endommagée a été retirée dès que la police l'en a informé, a-t-il raconté, ajoutant ne pas souhaiter qu'elle reste exposée. Selon l'artiste américain, qui vit à Berlin, la statue avait été érigée pour alimenter le débat sur l'immigration aux Etats-Unis, dont la première dame est d'origine étrangère. Une copie en bronze pourrait remplacer l'oeuvre en bois réalisée par un artiste local, a-t-il ajouté. La sculpture originale montrait Melania Trump dans le tailleur bleu qu'elle portait le jour de l'investiture de son mari. Une grande statue en bois représentant Donald Trump, réalisée l'an dernier par un artiste slovène, a également été incendiée en janvier à Moravce, à l'est de Ljubljana. (Marja Novak et Borut Zivulovic; version française Claude Chendjou)

