Une série d'alertes à la bombe sur des vols ont perturbé le trafic aérien européen

Des alertes à la bombe ont perturbé au moins quatre vols en Europe mardi, ce qui a conduit certains avions à changer de cap et un aéroport polonais à momentanément fermer, bien qu'aucun engin explosif n'ait été découvert.

Les autorités ont ainsi dérouté un vol de la compagnie aérienne LOT en provenance de Londres, qui devait atterrir à l'aéroport Chopin de Varsovie, vers l'aéroport voisin de Modlin.

Ce dernier a été brièvement fermé le temps que l'avion soit fouillé.

De son côté, un vol SAS en provenance de Copenhague, a bien atterri à destination, soit à l'aéroport Chopin de Varsovie, mais a été fouillé à son arrivée.

À Sofia, la capitale bulgare, un avion arrivé d'Israël a atterri après une alerte reçue par e-mail. Les unités antiterroristes ont inspecté l'appareil, a déclaré le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, Lyubomir Nikolov, cité par l’agence de presse BTA.

D'autres menaces ont été proférées à l'encontre de deux avions à destination de Sofia, l'un, opéré par Wizz Air, en provenance de Bergame, l'autre opéré par Ryanair, en provenance de Dublin, a dit le ministère bulgare des Transports dans un communiqué adressé à Reuters. Les appareils ont atterri sans encombre.

La veille, un vol Wizz Air reliant Londres à Sofia a aussi été dérouté vers l’aéroport de Budapest, a signalé le ministre hongrois de la Défense, Romulusz Ruszin-Szendi, dans un message publié sur Facebook.

(Reportage Alex Lefkowitz; Rédigé par Alicja Surdy, Anna Koper, Anna Wlodarczak-Semczuk, Angeliki Koutantou et Anita Komuves, avec la contribution d'Anna Ringstrom, Louise Rasmussen et Emma Pinedo; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)