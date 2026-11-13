Une sénatrice démocrate américaine enquête sur la vente par CoreCivic d'un centre de l'ICE dans le Minnesota

La sénatrice démocrate américaine Maggie Hassan a ouvert vendredi une enquête sur l'acquisition par l'administration Trump d'un centre de détention pour immigrés situé dans le Minnesota, racheté à la société CoreCivic CXW.N . Elle a soulevé des questions concernant le prix de cette acquisition et a demandé à l'entreprise de conserver ses communications et ses documents.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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