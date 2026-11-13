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Une sénatrice démocrate américaine enquête sur la vente par CoreCivic d'un centre de l'ICE dans le Minnesota
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 15:43

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La sénatrice démocrate américaine Maggie Hassan a ouvert vendredi une enquête sur l'acquisition par l'administration Trump d'un centre de détention pour immigrés situé dans le Minnesota, racheté à la société CoreCivic CXW.N . Elle a soulevé des questions concernant le prix de cette acquisition et a demandé à l'entreprise de conserver ses communications et ses documents.

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