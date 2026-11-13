Une sénatrice démocrate américaine enquête sur la vente par CoreCivic d'un centre de l'ICE dans le Minnesota

Une sénatrice démocrate de premier plan mène actuellement une enquête sur l'acquisition, par l'administration Trump, d'un centre de détention pour immigrés situé dans le Minnesota auprès de CoreCivic CXW.N pour un montant de près d'un demi-milliard de dollars. Elle remet en cause le prix de cette transaction et demande à l'entreprise ainsi qu'au ministère de la Sécurité intérieure de conserver tous les documents relatifs à cette affaire.

« En 2025, le DHS aurait acheté le centre correctionnel de Prairie à CoreCivic, un important prestataire de services de détention des migrants, pour 495 millions de dollars — peu après que le Minnesota eut refusé d’acquérir ce même établissement pour 75 millions de dollars », a déclaré vendredi le bureau de la sénatrice américaine Maggie Hassan, une démocrate du New Hampshire qui brigue la présidence de la commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales lorsque les démocrates prendront le contrôle du Congrès en janvier.

Interrogée au sujet de ces lettres — datées du 11 novembre et rendues publiques vendredi —, CoreCivic a renvoyé au DHS et à l’ICE (service américain de l’immigration et des douanes), déclarant: « C’est le gouvernement fédéral qui a finalement fixé le prix de vente à l’issue de son processus d’évaluation. »

Les représentants du DHS n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

Les actions des opérateurs pénitentiaires américains ont dans un premier temps chuté après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat à travers le pays, y compris dans des États conservateurs tels que le Kansas , un revirement politique majeur considéré comme une réaction à la politique répressive en matière d’immigration menée par le président républicain Donald Trump.

L'action CoreCivic, qui a progressé d'environ 64 % depuis le début de l'année, reculait de 3,2 % vendredi après-midi à New York.

CoreCivic, dont le siège se trouve à Brentwood, dans le Tennessee, est l’un des plus grands gestionnaires de prisons aux États-Unis, avec 69 établissements pénitentiaires et de réinsertion à travers le pays. Son concurrent, GEO Group GEO.N , a également publié ses résultats du troisième trimestre dans les jours qui ont suivi les élections de mi-mandat américaines.

Le chiffre d’affaires de CoreCivic a progressé de 28 % d’une année sur l’autre, dépassant les attentes des analystes, grâce à une demande accrue de la part de l’ICE et à la vente de quatre centres de détention au gouvernement fédéral pour un montant total de 2,21 milliards de dollars.

Le centre d’Appleton, dans le Minnesota, cité par Hassan, peut accueillir jusqu’à 1 600 détenus. La société a annoncé la finalisation de la vente en août 2026.

La présidente-directrice générale de CoreCivic, Lucibeth Mayberry, a déclaré aux investisseurs que l’ICE avait commencé à intensifier ses opérations de contrôle et disposait déjà des fonds nécessaires pour poursuivre dans cette voie. Concernant l’acquisition de nouveaux centres de détention, elle a ajouté: « Nous invitons instamment l’administration de l’ICE à agir rapidement. »