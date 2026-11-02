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Une sénatrice américaine réclame un « compte rendu complet » du survol de la Maison Blanche par Air Force One
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 19:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La sénatrice Tammy Duckworth a demandé lundi aux agences gouvernementales de fournir un « compte rendu complet » de la décision d’autoriser le survol de la Maison Blanche par l’avion présidentiel américain dans le cadre d’une fête d’Halloween organisée pour les enfants la semaine dernière.

Mme Duckworth, qui est la principale représentante démocrate au sein de la sous-commission chargée de superviser l'Administration fédérale de l'aviation (FAA), a déclaré que les données de suivi des vols montraient que l'appareil avait effectué jeudi deux passages au-dessus de la Maison Blanche, à une altitude comprise entre environ 400 et 1 000 pieds, et à proximité du sommet du monument de Washington. Elle a qualifié cette manœuvre de « cascade dangereuse », effectuée en dessous de l'altitude minimale de sécurité requise par la FAA.

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