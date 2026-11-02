Une sénatrice américaine réclame un « compte rendu complet » du survol de la Maison Blanche par Air Force One

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* La sénatrice Duckworth qualifie ce survol à basse altitude de "cascade dangereuse"

* Ce survol de la Maison Blanche s'inscrivait dans le cadre d'une fête d'Halloween pour enfants à laquelle participait Trump

* Le survol n’ayant été annoncé que très peu de temps à l’avance, il a entraîné des retards de vols et surpris les habitants

* La Maison Blanche affirme que les protocoles ont été correctement respectés et que ce survol a réjoui les participants à la fête

(Réécriture; ajout du commentaire de la Maison Blanche au paragraphe 7)

par David Shepardson

La sénatrice américaine Tammy Duckworth, principale représentante démocrate au sein d’une sous-commission chargée de superviser la réglementation aérienne, a demandé lundi aux agences gouvernementales de rendre compte en détail des raisons pour lesquelles elles avaient autorisé, la semaine dernière, un survol de la Maison Blanche par l’avion présidentiel, qualifiant cet événement de "cascade dangereuse".

Ce survol, qui s’inscrivait dans le cadre d’une fête d’Halloween pour enfants à laquelle le président Donald Trump a participé jeudi, a entraîné une interruption temporaire du trafic à l’aéroport national Reagan de Washington, provoquant des retards de vols, tandis que les élus municipaux ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les habitants, les responsables et l’aéroport n’aient été prévenus que 15 minutes à l’avance.

Mme Duckworth, une démocrate de l’Illinois dont la sous-commission supervise l’Administration fédérale de l’aviation (FAA), a déclaré que les données de suivi des vols montraient que l’appareil avait effectué jeudi deux passages au-dessus de la Maison Blanche, à une altitude comprise entre environ 400 et 1 000 pieds (122 à 305 mètres), à proximité du sommet du monument de Washington.

Elle a précisé que l’avion — un appareil présidentiel provisoire offert par le Qatar — volait en dessous de l’altitude minimale de sécurité exigée par la FAA.

"Un président sérieux s’efforcerait de réduire les coûts", a écrit Duckworth dans une lettre adressée aux agences. "Celui-ci s’emploie à exhiber ses jouets, démontrant ainsi à quel point il est complètement déconnecté des besoins du peuple américain."

Elle a demandé à la FAA, au Pentagone et au Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche de répondre à des questions détaillées concernant le coût et la communication insuffisante auprès du public, tout en demandant au Pentagone si ce vol avait été approuvé à des fins d’entraînement et quel objectif il aurait pu atteindre.

Duckworth a également demandé à l’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, à quel moment l’agence avait été informée et quelle altitude minimale elle avait autorisée.

"La FAA a respecté tous les protocoles nécessaires pour garantir la sécurité des habitants de Washington, D.C.", a déclaré la Maison Blanche, ajoutant que ce survol "a apporté de la joie et de l’enthousiasme à tous ceux qui fêtaient Halloween à la Maison Blanche ainsi qu’à de nombreuses personnes dans les environs qui ont pu profiter du spectacle".

Trump est un fervent admirateur des survols d’Air Force One, qui ont souvent lieu lors d’événements sportifs auxquels il assiste.

Le Pentagone et la FAA ont indiqué qu’ils répondraient directement à Mme Duckworth. La FAA a précisé que le vol avait été coordonné avec l’agence.

L’avion est désigné "Air Force One" lorsque Trump se trouve à bord.

Le conseil municipal du district de Columbia a déclaré que le préavis limité concernant ce survol "en a surpris plus d’un, y compris nous".

Les responsables des compagnies aériennes ont indiqué qu’ils avaient été prévenus moins d’une heure à l’avance.

Certaines personnes se rendant à Washington ont rapporté que leurs avions avaient été contraints de tourner en rond ou qu’elles avaient subi des retards en raison de ce survol. FlightAware, un site web de suivi des vols, a indiqué que 26% des vols au départ et 17% des vols à l’arrivée à l’aéroport national Reagan avaient été retardés jeudi — soit 202 au total. La plupart de ces retards étaient liés aux perturbations à l’aéroport.