Une semaine sur les marchés : le recap du 9 au 13 novembre

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 9 novembre

CAC 40 : +1,16%, à 8.233,30 points et 4,4 milliards d'euros échangés

La séance du jour

Les Bourses européennes ont terminé en forte hausse, annulant les pertes enregistrées en fin de ‌semaine dernière sur fond de craintes sur l'IA. À ​Paris, le CAC 40 a gagné 1,16% à 8.233,30 points. À Francfort, le Dax a pris 1,73% et à Londres, le FTSE 100 a progressé de 1,02%. L'indice Euro Stoxx 50 a avancé de 1,94%.

En France, le gouvernement a annoncé une hausse ⁠de 1,6% du salaire minimum au 1er décembre, cherchant à répondre aux revendications sociales qui s'expriment dans la rue depuis la mi-septembre. Le compartiment bancaire européen a enregistré l'une des meilleures performances de ⁠la séance (+2,79%), soutenu par l'envol de 10,67% ‌de Banco BPM après que Crédit Agricole (-0,32%) a annoncé avoir proposé la fusion entre sa filiale italienne et le groupe transalpin.

Le rendement de l'OAT à dix ans a lâché 0,4 point de base à 4,7386%. Le deux ans a cédé 0,3 point de base à 3,5027%.

La Bourse de New York ‌a clôturé en forte hausse. A la clôture, le Dow Jones a ​progressé de 2,15%, soit 1.104,02 points, ⁠à 52.389,75 points. Le S&P 500 a gagné 173,08 points, ou ‌2,35%, à 7.549,94 points. Le Nasdaq Composite a avancé de 673,71 points, ou 2,74%, à 25.253,14 points. Neuf des onze principaux secteurs ⁠du S&P 500 ‌ont progressé de plus de 1%. Les marchés ont toutefois ignoré ⁠la chute de 4,27% de Nvidia, deuxième société la plus valorisée au ‌monde, dont le titre est tombé à son plus bas ⁠niveau en séance depuis le 31 mars.

Valeur du jour

L'affaire est tellement incroyable qu'elle pourrait être le scénario d'une série Netflix. Le conseil d'administration de Nvidia enquête pour déterminer si Jensen Huang a été la cible d'une opération d'espionnage chinoise, après les révélations sur sa liaison avec une femme d'affaires soupçonnée de liens avec Pékin. Son nom est Alice Huang, ancienne dirigeante de Megaspeed, un opérateur de centres de données basé à Singapour et important client de Nvidia. Si le maintien de Jensen Huang à la tête du géant des semi-conducteurs reste le scénario privilégié, les analystes s'inquiètent des conséquences politiques et boursières de cette affaire. Le titre perd plus de 5% en séance.

Selon les révélations du New York Times, Megaspeed est soupçonné par les autorités américaines d'avoir facilité l'acheminement vers la Chine de puces d'intelligence artificielle soumises aux restrictions à l'exportation. L'entreprise entretiendrait également des liens avec les services de renseignement chinois.

Dans un message adressé à ses employés, Jensen Huang a reconnu son infidélité, assumant "l'entière responsabilité" de ses actes et présentant ses excuses à sa famille. Nvidia assure toutefois n'avoir aucune raison de penser que ses secrets industriels ou la sécurité nationale américaine aient été compromis.

Pour Wall Street, la principale inquiétude concerne désormais l'avenir de Jensen Huang à la tête de Nvidia. Cofondateur de l'entreprise, le dirigeant est devenu le visage de la révolution de l'intelligence artificielle et reste personnellement impliqué dans les grandes orientations stratégiques du groupe.

Mardi 10 novembre

CAC 40 : +0,55%, à 8.278,59 points, à 4,7 milliards d'euros

Séance du jour

Deuxième séance dans le vert pour les Bourses européennes, encouragées par le recul des cours ‌pétroliers. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,55% à 8.278,59 points. À Francfort, le Dax a ​avancé de 0,47% tandis qu'à Londres, le FTSE 100 a cédé 0,29%. L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,74%. Bien que freinant quelque peu leur désescalade, les cours de l'or noir retombent à leur plus bas niveau depuis près de deux mois, en réaction aux propos de responsables américains minimisant la nécessité d'une nouvelle intervention militaire contre ​l'Iran, ce qui soutient les perspectives d'une issue au conflit. Le Brent cède 0,62% à 92,00 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche 0,2% à 86,68 dollars.

La Bourse de New York a, elle, terminé dans le rouge, pénalisée par la mauvaise surprise des chiffres de l'inflation américaine et les commentaires d'un responsable monétaire, qui font craindre de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale (Fed). Le Dow Jones a reculé de 0,30 %, l'indice Nasdaq a cédé 0,74 % et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,38 %.

Selon des données officielles publiées en début de journée, la hausse des prix à la consommation (CPI) a modestement ralenti le mois dernier aux États-Unis, à 0,4 % sur un mois. Les investisseurs s'attendaient à une décélération plus marquée. Avant de prendre connaissance des chiffres de l'inflation, un des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller, a prévenu qu'il envisageait lui de voter en décembre pour une hausse plus forte d'un coup, d'un demi-point, en cas de mauvaise surprise sur les prix.

Côté marché, les investisseurs ont également décortiqué le "prospectus" d'Anthropic, document résumant les grandes lignes de son opération d'introduction en Bourse, prévue courant novembre. La start-up derrière l'assistant IA Claude prévoit de lever jusqu'à 64 milliards de dollars sur une valorisation totale d'environ 1.400 milliards de dollars. Elle ferait ses premiers pas à la cote dans un marché mis à cran par les faramineuses dépenses pour développer les modèles d'intelligences artificielles et la perspective d'une régulation accrue sur les centres de données du fait de la victoire démocrate aux élections de mi-mandat aux États-Unis.

Valeurs en vue

Edenred et Pluxee ⁠ont avancé respectivement de 6,37% et de 4,88% ‌pour se hisser en tête du SBF 120, après que la justice brésilienne a suspendu une partie de la nouvelle réglementation sur les chèques-repas destinés aux entreprises.

Mercredi 11 novembre

CAC 40 : +0,66%, à 8.332,87 points

La séance du jour

Nouvelle séance de progression et 5e séance consécutive dans le vert pour le CAC 40. L'indice a fini sur un gain de 0,66% à 8.332,87 points. Le Footsie a avancé de 0,78% et le Dax a progressé de 1,12%. L'indice Euro Stoxx 50 a gagné 1,04%.

Côté valeurs, Siemens Energy a bondi de 10,78%, le fabricant d'équipements d'IA ayant revu à la ⁠hausse sa prévision de marge bénéficiaire pour ‌2027 et annoncé son intention de plus que tripler le montant du dividende versé aux actionnaires. Les groupes liés aux centres de données comme Legrand (+2,21%) et ⁠Schneider Electric (+3,03%) ont également profité de l'optimisme dans le secteur.

Outre-Atlantique, l'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,49%, à 52.486,49 points. Le S&P 500 .SPX a pris 1,31% à 7.619,38 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 1,6% à 25.466,189 points. Les actions de CoreWeave CRWV.O , malmenées ces dernières semaines, ont bondi de plus de 24,70% pour atteindre leur plus haut niveau intrajournalier depuis près de deux semaines.

L'amélioration du sentiment de marché a également profité aux valeurs liées aux infrastructures de l'intelligence artificielle. Nebius Group NBIS.O et Applied Digital APLD.O ont ainsi nettement progressé.

Nvidia NVDA.O a avancé après avoir vu s'évaporer environ 430 milliards de dollars de capitalisation boursière au cours des deux précédentes séances, sur fond d'inquiétudes des investisseurs concernant la relation entre son directeur général Jensen Huang et une femme d'affaires soupçonnée d'être une espionne chinoise.

Jeudi 12 novembre

CAC 40 : +0,34%, à 8.361,36 points et 4 milliards d'euros échangés

La séance du jour

Et de quatre ! Le CAC 40 a gagné 0,34% à 8.361,36 points. À Francfort, ​le Dax a pris 0,57% et à Londres, le FTSE 100 a progressé de 0,25%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur un gain de 0,25%. Les Bourses européennes sont soutenues par une série de résultats d'entreprises bien accueillis et par la récente chute des cours du pétrole à un niveau bien inférieur à 100 dollars le baril. De plus, grâce à ​leur faible exposition au secteur technologique, ils échappent à la nervosité qui règne sur les indices américains autour de l'intelligence artificielle (IA) et notamment sur Nvidia.

Valeur en vue

Nvidia est encore la valeur du jour. Jensen Huang, son directeur général, a démissionné après la révélation de deux liaisons extraconjugales, dont l'une impliquerait une espionne chinoise présumée. Son départ vient couronner une semaine tumultueuse pour Nvidia et pourrait avoir des conséquences de grande envergure sur la politique américaine d'exportation de puces électroniques et sur l'écosystème de l'IA au sens large, compte tenu de ses efforts pour préserver l'accès au marché chinois et de ses liens étroits avec le président américain Donald Trump.

Ce départ a également déclenché des spéculations quant à l'identité de la personne qui dirigera finalement l'entreprise que Jensen Huang a cofondée il y a plus de trois décennies. La directrice financière, Colette Kress , assurera l'intérim à la tête de l'entreprise pendant que Nvidia recherche un successeur permanent, en envisageant à la fois des candidats internes et externes , a indiqué la société jeudi .

Jensen Huang, quatrième actionnaire de Nvidia avec une participation d'environ 3,61 %, quittera également le conseil d'administration. Nvidia a nommé Harvey Jones, ancien directeur général de Synopsys et administrateur de longue date, au poste de premier président du conseil d'administration.

L'action Nvidia a limité ses pertes après avoir chuté de plus de 14 % en début de séance, entraînant le marché dans son sillage.

Vendredi 13 novembre

CAC 40 :

Séance du jour

Les actions européennes ont ouvert en baisse vendredi, s'éloignant des plus hauts historiques atteints lors de la séance précédente, tandis que l'incertitude quant aux perspectives du secteur de l'IA s'est propagée sur les marchés mondiaux à la suite de la démission soudaine de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia.

Les investisseurs s'inquiétaient des conséquences que la démission de Huang, suite à la révélation de relations extraconjugales, pourrait avoir sur le développement futur de l'IA – qui sous-tend une grande partie de l'économie mondiale –, étant donné qu'il était une figure clé d'un réseau d'accords ayant financé ce secteur en plein essor.

Valeur en vue

Eramet a annoncé ‌le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel ​de souscription des actionnaires, d'un montant brut d'environ 500 millions d'euros, pour "renforcer sa structure financière". Le groupe minier français avait confirmé le mois ​dernier son intention de lancer au quatrième trimestre une augmentation de capital, une opération ​faisant de l'État français son ⁠principal actionnaire.

Laurent GRASSIN, avec Reuters, AFP et ZoneBourse