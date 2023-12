Une semaine sur les marchés : le recap du 27 novembre au 1er décembre

AM (redaction@boursorama.fr)

Lundi 27 novembre

CAC 40 : -0,37% à 7.265,49 points et 2,11 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Le CAC 40 a voisiné son seuil d'équilibre une bonne partie de la séance avant de céder en fin de séance pour clôturer à -0,37% vers les 7.265 points et 2,2 milliards d'euros échangés. Un indice qui hésite désormais sur la direction à suivre après avoir regagné plus de 5% en un mois et aligné trois séances de hausse en fin de semaine dernière. Wall Street aussi a fini en baisse au lendemain de la fête de Thankgsiving et en plein Cyber Monday. L'indice Dow Jones a cédé 0,16%, à 35.333,47 points et le Nasdaq Composite a fini presque stable (-0,07%) à 14.241,022 points.

Valeur en vue

Début de semaine compliqué pour Atos. Selon BFM TV, le groupe de services informatiques a entamé des négociations pour revoir les termes de son accord avec Daniel Kretinsky pour la vente de ses activités historiques. Ce dernier ne sera finalement pas actionnaire d'Eviden, la branche dédiée notamment à la cybersécurité et aux supercalculateurs. Atos aurait en effet finalement renoncé à une telle option face au refus de certains élus et de fonctionnaires du ministère des Armées compte tenu du caractère souverain de ces activités.

Mardi 28 novembre

CAC 40 : -0,21% à 7.250,13 points et 2,54 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Aujourd'hui, le CAC 40 a connu une nouvelle baisse, approchant le seuil des 7 200 points avant l'ouverture du marché américain. Cependant, en fin de journée, l'indice parisien a légèrement récupéré, clôturant la séance à 7 250 points. Les valeurs du luxe, telles que Kering (-2,58%), LVMH (-1,84%) et Hermès (-2,01%), ont pesé sur l'indice parisien. En revanche, outre-Atlantique, la tendance est positive avec une hausse de +0,24% pour le Dow Jones et +0,29% pour le Nasdaq. À noter, la confiance du consommateur aux États-Unis a nettement progressé en novembre, l'indice s'établissant à 102 contre 99,1 en octobre, surpassant les prévisions du consensus qui tablait sur un chiffre de 101.

Valeur en vue

Ubisoft, la société française spécialisée dans le développement, l'édition, et la distribution de jeux vidéo, clôture à la dernière marche au sein du SBF 120. Le groupe a émis des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes, appelées "Oceanes", pour un montant total de 494,5 millions d'euros. Cette forme d'instrument financier hybride suscite peu d'enthousiasme sur les marchés, principalement en raison des inquiétudes quant au risque de dilution pour les actionnaires.

Mercredi 29 novembre

CAC 40 : +0,24% à 7.241,41 points et 2,71 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Le CAC 40 récupère les pertes de la veille, soutenu principalement par le secteur de l'automobile, avec Stellantis (+5,20%), Michelin (+2,42%) et Renault (+2,28%) en tête. Au cours de cette séance, les investisseurs ont pris note du ralentissement de l'inflation en Allemagne et en Espagne, ainsi que de la révision à la hausse du PIB américain au troisième trimestre, atteignant 5,2% et surpassant les prévisions qui tablaient sur 4,9%. Outre-Atlantique, les indices affichent des performances mitigées, le Dow Jones enregistrant une légère hausse de 0,04%, tandis que le Nasdaq recule de 0,16%.

Valeur en vue

On met nos chaussures et on se dirige vers le territoire américain, le cours de l'action du distributeur de chaussures Foot Locker, a réalisé une hausse de 15,99%, atteignant son plus haut niveau depuis 6 mois. Le groupe prévoit d'atteindre des ventes annuelles supérieures aux attentes initiales, reflétant la hausse des ventes liées à Thanksgiving.

Jeudi 30 novembre

CAC 40 : +0,59%, à 7.310,77 points et .. milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La Bourse de Paris conclut de manière positive le mois de novembre, enregistrant une dernière séance en hausse de 0,59%. L'indice parisien affiche une progression de 6,17% au cours du mois, clôturant au-dessus des 7 300 points. Ce jeudi, le marché a réagi favorablement au ralentissement de l'inflation préliminaire dans la zone euro pour novembre, avec un indice des prix à la consommation à 2,4%, en baisse par rapport aux 2,9% observés en octobre.

Outre-Atlantique, d'autres annonces ont été faites, dont une augmentation de 7 000 des inscriptions hebdomadaires au chômage et un ralentissement de l'indice des dépenses de consommation personnelle en octobre. Les indices américains présentent cependant des performances mitigées, avec une hausse de 1,42% pour le Dow Jones et une baisse de 0,23% pour le Nasdaq.

Valeur en vue

Eurazeo s'affirme indiscutablement en tête de l'indice, affichant une augmentation de 9,72%. Le groupe d'investissement a annoncé la clôture réussie de son sixième fonds de prêt direct ('direct lending'), atteignant un montant total de 2,3 milliards d'euros levés. Cette performance dépasse l'objectif initial fixé à 2 milliards d'euros. En complément, Eurazeo a obtenu environ 900 millions d'euros de fonds provenant de la clientèle de particuliers, portant ainsi son programme total en matière de dette privée ('private debt') à 3,2 milliards d'euros.

Vendredi 1er décembre (Actualisation à venir)

CAC 40 : +0,16, à 7322,15 points et 2,04 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Pour cette dernière séance de la semaine, et la première du mois de décembre, l'indice parisien amorçait une performance encourageante en début de journée, franchissant même la barre des 7 350 points. Cependant, l'indice fléchit dans l'après midi pour se rapprocher de l'équilibre. Les investissseurs sont dans l'attente du discours du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, au Spelman College d'Atlanta à partir de 17 heures.

Valeur en vue

Pour cette séance, Worldline se démarque en affichant une performance de 5,07%. Les données de Bloomberg indiquent que Crédit Agricole examine la perspective d'acquérir une part dans Worldline SA. Cette initiative est motivée par la volonté de fournir un soutien financier au partenaire de paiement, actuellement confronté à des défis.

