Une semaine de Bourse - Wall Street au secours des Bourses européennes

A Paris, les publications de résultats ont été particulièrement nombreuses depuis hier soir. Le secteur des services informatiques (Capgemini, Alten...) a connu une séance difficile en raison d'un ralentissement plus important que prévu de sa croissance au deuxième trimestre. Atos a pour sa part chuté en raison de son importante consommation de trésorerie au premier semestre. Quant à Casino, le titre a chuté lors de sa reprise de cotation.

Aujourd'hui, le rendement du 10 ans américain se replie, ce qui favorise le rebond des valeurs technologiques, de même que les résultats moins mauvais que prévu d'Intel. Il cède plus de 4 points de base à 3,96%. L'indice PCE, une mesure de l'inflation très surveillée par la Fed, a en effet ralenti au mois de juin, à 0,2% après une hausse de 0,3% le mois précédent. Il affiche une augmentation de 4,1% en glissement annuel, la plus faible progression depuis septembre 2021.

(AOF) - Les marchés européens ont terminé la semaine sur une note positive, soutenus par le rebond de Wall Street. L'indice CAC 40 a gagné 0,15% à 7 476,47 points, portant sa progression sur la semaine à 0,60%. L'indice EuroStoxx50 s'est adjugé 0,43% à 4 466,50 points.Les indices américains affichaient une hausse plus importante, avec un Nasdaq Composite en progression de 2,08%.

