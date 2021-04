Une semaine de Bourse Vaccins, reprise mondiale, bénéfices, les marchés voient la vie en rose

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé la séance en nette hausse, soutenus par des perspectives économiques encourageantes. Le CAC 40 a gagné 0,85% à 6 287,07 points, après avoir atteint un nouveau plus haut depuis l'été 2007 à 6 299,56 points. Sur la semaine, l'indice phare de la Bourse de Paris s'est apprécié de 1,9%. Un bilan partagé dans le reste de l'Europe, comme l'illustre la hausse ce soir de l'Euro Stoxx 50 (+1,01%). En cinq séances, l'indice pan-européen s'est adjugé 1,4%.

A Wall Street, le Dow Jones n'en finit plus d'enchaîner les records. Vers 17h30, il gagnait 0,4% à 34 183 points tandis que le Nasdaq marquait le pas (-0,1%).

En toile de fond, les injections de liquidités des banques centrales, les plans de relance américain et les campagnes de vaccination laissant augurer des jours meilleurs continuent d'être les principaux moteurs des actifs à risques.

Dans ce contexte, les investisseurs ont salué de bonnes nouvelles macroéconomiques et relégué au second plan les craintes inflationnistes. Après les statistiques américaines favorables de jeudi, le regain de vigueur de l'économie mondiale s'est confirmé ce matin avec le bond de 18,3% du PIB chinois au premier trimestre. L'économie chinoise bénéficie cependant d'un effet de base favorable, ayant enregistré une contraction historique de 6,8%, un an auparavant.

Dans l'après-midi, les marchés ont salué l'amélioration du moral des ménages américains. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est en effet ressorti à 86,5 après 84,9 en mars.

Les investisseurs sont enfin rassurés par les résultats d'entreprises tant aux Etats-Unis qu'en Europe. Sur le Vieux Continent, Daimler et L'Oréal ont connu un début d'année tonitruant tandis qu'à Wall Street, Morgan Stanley, à l'image de ses concurrents JPMorgan et Goldman Sachs, a vu ses bénéfices flamber au premier trimestre.

A la Bourse de Paris, Veolia a bondi de 10,6% cette semaine après l'accord conclu avec Suez. Publicis a grimpé, lui, de 7,6% grâce à un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu. LVMH a gagné 7%, soutenu par le bond de plus de 30% de ses ventes au cours des trois premiers mois de l'année.

A l'autre bout du palmarès, STMicroelectronics a cédé 1,9% en une semaine, pénalisé par la rotation sectorielle des gérants au profit des valeurs cycliques. Orange a perdu 1,3%, les investisseurs jugeant son offre de rachat d'Orange Belgium trop généreuse. De même, Crédit Agricole a abandonné 0,6% après avoir relevé son offre sur la banque italienne Creval.