Une semaine de Bourse - Une séance calme pour conclure une semaine de hausse

(AOF) - Les marchés européens ont terminé la semaine sur une note positive vendredi, au cours d'une séance relativement calme. Le pont du 11 Novembre a en effet limité le nombre de transactions, de nombreux opérateurs ne revenant sur les marchés que lundi prochain. Cela n'a pas empêché le CAC 40 d'avancer de 0,45% à 7 091,40 points, pour un gain hebdomadaire de 0,72%. L'Euro Stoxx 50 a quant lui progressé de 0,32% à 4 372,03 points. il affiche ainsi une hausse de 0,21% depuis lundi.

A Wall Street, les indices sont également orientés à la hausse, le Dow Jones et le Nasdaq s'adjugeant +0,43% et +0,85% respectivement en fin de journée.

Si le début de semaine avait été marqué par la prudence avant la publication de l'inflation américaine, qui s'est avérée plus élevée que prévu en octobre, à 6,4% en glissement annuel, les investisseurs semblent avoir déjà digéré la nouvelle.

"Ces données valident la thèse que nous défendions depuis quelques mois, avec une accélération vers un plateau d'inflation sur la fin d'année et le début d'année 2022 avant une décrue anticipée à partir du printemps", affirme Vincent Manuel, Directeur des investissements chez Indosuez Wealth Management. Une analyse qui confirme le caractère transitoire de la hausse des prix.

Du côté des statistiques, la journée a été plutôt pauvre. En Europe, la production industrielle a augmenté de 5,2% en septembre, soit au-dessus du consensus. En revanche, l'indicateur de confiance des ménages américains publiés par l'Université du Michigan est ressorti en repli inattendu au mois de novembre, à 66,8 en première estimation.

Sur la place parisienne, Eurofins (+6,13% sur la semaine), Renault (+5,62%) et Carrefour (+4,47%) ont constitué le trio de tête du CAC 40, alors que Worldline et Bouygues ont perdu plus de 8% chacun.