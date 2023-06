Une semaine de Bourse - Une fin de semaine sur les marchés ternie par des PMI décevants

En Allemagne, l'activité manufacturière s'est contractée plus forte que prévu tout comme dans la zone euro.

En France, l'activité économique a subi en juin " sa plus forte contraction " en 28 mois : le PMI manufacturier est ressorti à 45,5 après 45,7 en mai, a annoncé S&P Global. Il était attendu à 45,4. Le PMI des services est ressorti pour sa part, à 48 après 52,5. Il était attendu à 52.

Alors même que ces dernières devraient continuer d'appuyer sur le frein monétaire, leurs resserrements de ces derniers mois se sont déjà fait ressentir dans les indices des directeurs d'achat (PMI) du Vieux Continent et des Etats-Unis.

A noter que le forum annuel de la BCE, au Portugal, s'ouvrira lundi prochain en présence de Jerome Powell, président de la Fed, et d'autres responsables de banques centrales.

" La Banque centrale européenne (BCE) devra encore relever ses taux d'intérêt en juillet pour lutter contre l'inflation, mais la voie à suivre par la suite reste incertaine ", a déclaré Pablo Hernandez de Cos, membre de la BCE et gouverneur de la banque centrale espagnole, lors d'un évènement financier organisé à Santander, comme l'a rapporté Reuters.

Après la BCE la semaine dernière qui a relevé la semaine dernière ses taux d'intérêt, de 25 points de base, pour la huitième fois d'affilée, trois banques centrales en Europe (Suisse, Angleterre et Norvège) ont procédé à un nouveau relèvement de leurs taux directeurs respectifs.

