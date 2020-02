Une semaine de Bourse - Une fin de semaine marquée par la prudence des investisseurs

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé sur une note négative ce vendredi. Ainsi le CAC 40 a abandonné 0,54% à 6 029,72 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,69% à 3 796,77 points. Sur une semaine, le premier affiche une perte de 0,65% et le second recule de 1,20%. A Wall Street, la tendance est également à la baisse en fin d'après-midi : le Dow Jones perd 0,63%, tandis que le Nasdaq fléchit de 1,18%.

L'inquiétude concernant l'épidémie de Covid-19 et ses répercussions sur l'économie ne quitte pas les marchés. Les informations sur la propagation plus rapide qu'anticipée de la contagion en dehors des frontières chinoises incitent les investisseurs à la prudence. La Corée du Sud a notamment annoncé 100 nouveaux cas de contamination ce vendredi.

Au chapitre des statistiques, les marchés ont pu compter sur l'accélération inattendue de la croissance du secteur privé en février en zone euro avec un PMI composite de 51,6 contre 51 attendu.

Aux États-Unis, les indicateurs se sont en revanche révélés négatifs. Le pays a observé une contraction du secteur privé en février avec un indice PMI composite qui repasse en dessous des 50 à 49,6 après 53,3 en janvier. Les reventes de logements sont ressorties en baisse de 1,3% après une hausse de 3,9% le mois précédent.

Sur le front des valeurs Bouygues termine la semaine sur un gain hebdomadaire de 5,93% grâce à la publication de résultats 2019 solides en ligne avec ses objectifs. De son côté Schneider Electric (+4,79%) a affiché des résultats meilleurs qu'attendu.

A rebours, les investisseurs ont lourdement sanctionné Renault (-8,16%) après l'inquiétude des agences de notation suite à la publication de résultats 2019 dégradés et des perspectives 2020 frileuses. Enfin, Atos a reculé de 7,03% en raison de la publication d'une rentabilité opérationnelle 2019 inférieure à son objectif.