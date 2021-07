Une semaine de Bourse Semaine morose

A l'opposé, la semaine a été rude pour Atos qui a plongé de 20,7% après un profit warning. Derrière, deux titres " value " ont souffert, Renault (-7,6%) et Alstom (-5,8%).

Cette semaine, le podium du CAC 40 est trusté par des valeurs " de croissance " : Dassault Systèmes (+2,3%), Pernod Ricard (+1,85%) et Teleperformance (+1,5%).

Surtout, les économistes ont noté l'accès de faiblesse du sous-indice mesurant l'optimisme des ménages sur les six prochains mois. Il est ressorti à 78,4 après 83,5 en juin, les consommateurs redoutant une progression de 4,8% du coût de la vie cette année, qui ressortirait au plus haut depuis 2008.

Ce matin, ils n'ont pas réagi à la confirmation du ralentissement de l'inflation en zone euro en juin à 1,9%. Cet après-midi, ils n'ont pas plus salué le rebond des ventes au détail aux Etats-Unis en juin (+0,6% contre un consensus de -0,4% après -1,7% en mai).

