Une semaine de Bourse - Recul des marchés européens : un rapport sur l'emploi parasité par Loretta Mester

Du côté des valeurs, Novo Nordisk a détrôné LVMH en tant que première capitalisation européenne. Plus prosaïquement, bioMérieux a été sanctionné pour sa rentabilité opérationnelle décevante au premier semestre.

Si les taux longs ont fortement reculé à la suite de ces statistiques, ils se sont ensuite retournés à la hausse dans le sillage des commentaires de Loretta Mester, ce qui a pesé sur le Nasdaq Composite. La présidente de la Fed de Cleveland a déclaré que " même si des progrès ont été accomplis, l'inflation reste trop élevée et le comité de politique monétaire s'est engagé à ramener l'inflation à 2 %". Avant d'ajouter que "malgré de récentes améliorations, le marché de l'emploi reste solide". Vers 17h30, le rendement du 10 ans américain gagnait plus de 9 points à 4,2%.

Pour Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro IS, " cette détente générale du marché du travail est une bonne nouvelle pour la Fed ". " Le marché du travail n'étant plus aussi tendu, grâce à une augmentation significative de la participation à la population active, la Fed a probablement relevé son taux d'intérêt directeur pour la dernière fois ", en tire comme conséquence le spécialiste.

(AOF) - Les marchés européens ont fini en légère baisse, les commentaires d'une membre de la Fed prenant le pas sur un rapport sur l'emploi favorable du point de vue de la politique monétaire. L'indice CAC 40 a reculé de 0,27% à 7 296,77 points, réduisant ses gains sur la semaine à 0,93%. L'EuroStoxx50 a perdu 0,34% à 4 282,64 points. La Aux Etats-Unis, les indices évoluaient en ordre dispersé, avec un Dow Jones progressant de 0,13% et un Nasdaq Composite cédant 0,11% vers 17h30.

