Une semaine de Bourse - Rebond confirmé des marchés européens sur fond d'inflation ralentie

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini la séance en hausse après la publication de chiffres rassurants sur l’inflation des deux côtés de l’Atlantique. Pour la même raison, les taux longs se replient. Le CAC 40, a bouclé une seconde séance consécutive dans le vert gagnant 0,26% à 7 135,06 points, mais il a perdu 3,6% au troisième trimestre. L’EuroStoxx 50 a progressé de 0,44% à 4 179,75 points. Le vert est également dominant aux Etats-Unis avec un Dow Jones gagnant 0,02% vers 17h30.

La bonne orientation des marchés a été permise par une inflation moindre qu'anticipé en Europe et aux Etats-Unis.

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé, qui permet la comparaison avec les autres pays européens, augmenterait de 5,6% en France en septembre 2023, après +5,7 % en août, a indiqué l'Insee. L'inflation était anticipée à 5,9%. Le taux d'inflation annuel de la zone euro est pour sa part estimé par Eurostat à 4,3% en septembre 2023, en recul par rapport à août (5,2%), contre 4,5% anticipé.

" La mesure de base a atteint son niveau le plus bas depuis un an, ce qui prouve que la politique monétaire de la BCE se répercute réellement sur l'économie ", commente Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions. " Le débat s'oriente donc davantage vers la durée des taux élevés que vers leur niveau ".

Parallèlement, l'indice des prix PCE américain, qui est la mesure préférée de l'inflation de la Fed, a augmenté de 3,5% en août en rythme annuel, en ligne avec le consensus. Il avait augmenté de 3,4% en juillet. En rythme mensuel, il s'élève à 0,4% contre un consensus de 0,5% après une hausse de 0,2% en août.

La baisse des taux longs touche notamment le taux américain à dix ans qui perd 2,5 points de base à 4,55%. Son équivalent allemand cède pour sa part près de 9 points de base à 2,844%. Le taux britannique perd 3 points de base à 4,44%.

Les cours du pétrole se stabilisent, mais sont en baisse par rapport à leurs plus hauts de la semaine. La baisse de TotalEnergies a limité la hausse du CAC 40 aujourd'hui. Le fabricant de camping-cars Trigano a affiché la plus forte hausse du SBF120 à la faveur d'une prévision de profits annuels plus élevée que prévu. Virbac a également été recherché malgré des résultats semestriels en légère baisse.