Une semaine de Bourse - Rebond après un semestre malheureux

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en hausse une séance longtemps incertaine. Le CAC 40 a gagné 0,44% à 6 033,13 points. Sur la semaine, l'indice phare de la Bourse de Paris affiche un gain de 1,692%. De son côté, l'Euro Stoxx 50 a grimpé ce soir de 0,48% à 3 505,40 points pour enregistrer, lui un aussi un bilan largement positif (+1,53%).

La hausse de cette semaine s'explique en grande partie par des rachats à bon compte après un premier semestre cauchemardesque. Après un gain de 28,8 % en 2021, le Cac 40, a cédé 17,2 % avec un -8,4% en juin, son mois le plus compliqué depuis mars 2020, et le début de la pandémie mondiale.

Le rebond hebdomadaire s'explique également, et paradoxalement, par des indicateurs économiques dégradés aux Etats-Unis et en Europe. Les statistiques de la semaine, et notamment les indices PMI d'activité des directeurs d'achat ont confirmé la fragilité d'une économie mondiale proche de la récession. Dans ce cadre, les investisseurs semblent espérer un ralentissement du cycle du resserrement monétaire des grandes banques centrales, la Fed et la BCE en tête.

Pour autant, la publication cet après-midi d'un rapport de l'emploi américain en juin pourrait rebattre les cartes dans les prochains jours. 372 000 emplois non agricoles ont été créés le mois dernier alors que les économistes tablaient en moyenne sur un chiffre de 268000. Un signe que la première économie américaine affiche sa résistance malgré l'inflation galopante. De quoi alimenter la spéculation sur une hausse significative, de l'ordre de 75 points de base, des taux de la Fed.

A la Bourse de Paris, les valeurs cycliques ont bénéficié du retour de l'appétit pour le risque. Alstom a gagné 11,66%. A contrario, Orange, pénalisée par son statut de valeur défensive, a cédé 6,06%.