Une semaine de Bourse - Prudence avant le week-end prolongé de Pâques et l'emploi américain

(AOF) - Les marchés actions européens ont progressé modestement avant le week-end prolongé de Pâques et le rapport américain sur l'emploi attendu demain.Pratiquement stable depuis vendredi dernier, l'indice CAC 40 a gagné aujourd'hui 0,12% à 7 324,75 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,24% à 4 308,51 points. Les Bourses européennes seront fermées vendredi et lundi. Aux Etats-Unis, la prudence était également de mise, avec un indice Dow Jones en repli de 0,27% vers 17h30. Les taux longs sont en légère hausse aux Etats-Unis et stables en Europe.

Au cours des dernières séances, les mauvaises statistiques économiques se sont accumulées aux Etats-Unis, dont l'enquête ADP et les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services, alimentant les craintes de récession.

MUFG souligne que les opérateurs de marché sont devenus encore plus confiants dans le fait que la Fed ne relèvera pas ses taux. Ils anticipent en outre une réduction de 75 points de base des taux d'ici la fin de l'année.

Aujourd'hui encore, les chiffres hebdomadaires de l'emploi ont déçu. Les inscriptions au chômage ont atteint 228 000 lors de la semaine écoulée alors qu'elles étaient attendues à 200 000, après 246 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 198 000.

Le rapport sur l'emploi américain en mars sera publié demain, mais les bourses occidentales seront fermées. 239 000 créations de postes sont attendues après 311 000 en février. Le taux de chômage est anticipé à stable à 3,6%. Le salaire horaire devrait ralentir à 4,3% en rythme annuel après une progression de 4,6% en février.

Du côté des valeurs, Sodexo s'est distinguée cette semaine grâce à son projet de scission. Les valeurs liées au pétrole, dont TotalEnergies, ont également figuré parmi les plus fortes hausses de la semaine. En revanche, Nexans a nettement reculé en raison de la cession de 9,6% de son capital par son premier actionnaire, le groupe chilien Invexans. Les valeurs liées à la construction ont aussi baissé, dont Saint-Gobain.