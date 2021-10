Une semaine de Bourse - Octobre a fait mentir sa (mauvaise) réputation

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini en ordre dispersé, les résultats décevants d’Apple et d’Amazon jetant une ombre sur cette dernière séance d’octobre. Dans le rouge à l’ouverture, le CAC 40 a finalement gagné 0,38% à 6 830,34 points, portant ses gains depuis le début du mois à 3,54%. L’EuroStoxx50 a affiché pour sa part un gain de 0,31% à 4 247,09 points, portant sa progression mensuelle à environ 4%. Aux Etats-Unis, le Dow Jones s’apprête à fêter Halloween sur une hausse de près de 4% en octobre.

La séance a été riche tant en statistiques économiques qu'en publication de résultats.

Les investisseurs ont vu leurs craintes se réaliser avec une inflation européenne plus élevée que prévu. Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 4,1% en octobre 2021, contre 3,4% en septembre, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il est supérieur au consensus Reuters s'élevant à 3,7%.

Si l'inflation est plus importante que prévu, la croissance l'est aussi. Au cours du troisième trimestre 2021, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 2,2% dans la zone euro et de 2,1% dans l'Union européenne, par rapport au trimestre précédent. Elle a dépassé le consensus Reuters de +2%.

Si les données économiques étaient contrastées, les résultats des entreprises continuent de surprendre favorablement. A Paris, Safran et TF1 ont été soutenus par le relèvement de leurs objectifs 2021. De leur côté, BNP Paribas, EssilorLuxottica et Air France-KLM ont présenté une performance trimestrielle meilleure que prévu. En revanche, Saint-Gobain a souffert de l'accélération de la hausse de coûts des matières premières et de l'énergie au troisième trimestre.