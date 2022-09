Une semaine de bourse monopolisée par la BCE, la Fed et...l'énergie

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le vert, mettant un point final à une semaine marquée par l'attentisme des investisseurs avant la prise de position monétaire de la BCE en matière de hausse des taux d'intérêt jeudi 8 septembre. Le CAC 40 a gagné 1,41% à 6 212,33 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 a grimpé de 1,71% à 3 572,49 points. Sur la semaine, la Bourse de Paris affiche un gain de 0,88% et l'indice européen, 0,91%.

Après un moment de choc lié au décès hier de la reine d'Angleterre Elisabeth II, le Footsie de Londres a clôturé en hausse de 1,41%. A Wall Street, le Dow Jones a progressé de 0,95% et le Nasdaq, de 1,66% vers 17h30.

Le "climax" de la semaine a sans nul doute été atteint avec les prises de parole respectives de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE) et de Jerome Powell, président de la Fed le 8 septembre.

La BCE a relevé ses taux de 75 points de base, comme nombre d'analystes s'y préparaient. Christine Lagarde a prévenu que cette remontée se poursuivrait en octobre et en décembre tant l'inflation galope. De son côté, Jerome Powell a estimé que la lutte contre la hausse des prix pourrait se mener sans une trop grande casse sociale.

Sur le marché des taux, les bons du Trésor américain à 10 ans grappillent sur 5 jours 8,70 points de base, tandis que le Bund allemand de même échéance en gagne 16,71, se calant sur l'orientation haussière offensive impulsée par la BCE.

Les enquêtes PMI, publiées en début de semaine, font craindre aux économistes une entrée en récession de la zone euro entre en récession plus tôt que prévu, avec l'Allemagne, habituelle locomotive économique sur le Vieux Continent en mauvaise posture. Même son de cloche pour la France, où, selon la Banque de France, la croissance du PIB devrait ralentir au troisième trimestre pour s'établir autour de 0,3%, après une progression plus marquée que prévu au deuxième trimestre (+ 0,5%).

La semaine aura aussi été émaillée de jalons marquants. Les pays membre de l'Opep+ se sont mis d'accord lundi pour réduire leur production de 100 000 barils par jour en octobre, afin de soutenir un marché pétrolier affaibli par les craintes suscitées par une possible récession mondiale.

Et, ce jour, les ministres de l'Energie de l'Union européenne ont émis l'idée de plafonner provisoirement le prix du gaz et de créer une "contribution de solidarité" appliquée aux groupes gaziers et pétroliers, rapportait en milieu d'après-midi Reuters.

Côté valeurs, le titre de l'éditeur français de jeux vidéos Ubisoft aura signé une des plus fortes baisses de la semaine de l'indice SBF120 (-18,72%) après l'annonce d'un accord sur la montée à son capital du géant chinois Tencent, à hauteur de 49,9% de Guillemot Brothers Limited, la holding familiale, premier actionnaire du groupe.

Cette participation, qualifiée de "passive" par la société, autorisera par ailleurs Tencent à disposer de 5% des droits de vote. Cet accord, bénéfique pour le groupe et la famille Guillemot, l'est moins pour les actionnaires d'Ubisoft puisqu'il met fin à la spéculation sur une éventuelle OPA.