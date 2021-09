Une semaine de Bourse - Les "quatre sorcières" se jouent des marchés

(AOF) - Dans le vert l'essentiel de la matinée, les bourses européennes se sont retournées à la mi-séance dans le sillage de futurs américains dans le rouge. Ainsi le CAC 40 a cédé 0,79% à 6 570,19 points vendredi, abandonnant 1,4% sur la semaine, et l'Euro Stoxx 50 s'est replié de 1,02% à 4 127,39 points, pour une baisse hebdomadaire de 1,08%. A Wall Street, la séance est tout aussi morne, le Dow Jones et le Nasdaq reculant respectivement de 0,56% et 0,95% en fin de fin d'après-midi.

En l'absence de catalyseur aujourd'hui, une partie de la volatilité peut être imputée aux "quatre sorcières", cette période du calendrier correspondant à l'expiration simultanée des options et contrats à terme sur actions et sur indices, incitant les investisseurs à revoir de nombreuses positions.

Par ailleurs, les investisseurs continuent de peser le bon et le moins bon dans les récentes publications statistiques, alors que doit se tenir à partir de mardi et mercredi prochains la réunion de la Fed. Hier, si la croissance des ventes au détail aux Etats-Unis a surpris favorablement, les inscriptions au chômage sont reparties à la hausse. Une situation qui n'aide pas à y voir plus clair sur la solidité de la reprise et donc la décision à venir de la banque centrale américaine.

Qui plus est, l'indice de confiance des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan est ressorti en hausse en septembre, à 71 contre 70,3 en août, mais il a déçu les attentes puisque les économistes tablaient sur 72.

Sur les marchés, les meilleures performances de la semaine au CAC 40 ont été signées par TotalEnergies (+4,8%), Dassault Systèmes (+3,12%) et STMicroelectronics (+1,7%). Le luxe a été moins en jambe, Kering et LVMH perdant respectivement 8,5% et 4,9%.