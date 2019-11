Une semaine de Bourse - Les marchés voient toujours la vie en rose

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en hausse, toujours soutenus par les espoirs sur le commerce. Le CAC 40 a gagné 0,52% à 5 931,76 points, portant à 0,84% sa progression sur la semaine et à 25,55% sur l'année 2019. La Bourse de Paris a atteint en milieu de matinée 5 947,62 points, soit son nouveau plus haut depuis 12 ans au terme de sa sixième semaine consécutive de hausse. Dans le reste de l'Europe, un même optimisme est de mise. L'Euro Stoxx 50 a grimpé ce soir de 0,51% (+23,5% depuis le début de l'année). A Wall Street également, l'embellie persiste.

A l'approche de la mi-séance, le Dow Jones s'adjuge 0,52% après avoir décroché un nouveau record de 27 939 points.

Le cycle haussier se poursuit malgré des indicateurs économiques témoignant du ralentissement économique mondial. Les investisseurs continuent de miser sur l'impact positif des politiques monétaires très accommodantes des banques centrales sur les prix des actifs risqués.

Ils continuent par ailleurs d'espérer la conclusion d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, partant du principe que les deux plus grandes puissances mondiales ont de plus en plus intérêt à mettre fin à une guerre qui affecte chaque mois un peu plus leurs économies et, surtout pour Donald Trump, leur popularité.

Larry Kudlow, le conseiller économique de la Maison blanche, a d'ailleurs déclaré que les deux pays étaient proches d'un accord. Des commentaires que les investisseurs entendent cependant depuis plusieurs mois... Mais qui suffisent donc à éclipser de nouvelles statistiques américaines mitigées.

Si le rebond des ventes au détail est plus marqué que prévu en octobre (+0,3% contre un consensus de +0,2%), la production industrielle a reculé plus qu'attendu au cours du même mois (-0,8% contre un consensus de -0,4%) et l'indice manufacturier "Empire State" s'est, contre toute attente, replié en novembre (+2,9 contre un consensus de +5 après +4 en octobre).

A Paris, Kering (+4,7%) domine le palmarès hebdomadaire du CAC 40 en grande partie grâce à Exane BNP Paribas qui est passé mardi à l'Achat sur le groupe de luxe. EssilorLuxottica a gagné 3,07% depuis lundi, soutenu par la révision à la hausse de l'objectif de cours de Société Générale de 127 à 135 euros. Safran a progressé de 2,8% après le gain d'un important contrat au Moyen-Orient.

A l'autre bout du spectre, Renault a cédé 5,4% en une semaine, pénalisé par l'avertissement lancé par Nissan sur ses perspectives financières annuelles.