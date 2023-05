Une semaine de Bourse - Les marchés terminent en hausse, rassurés par l'emploi américain

Air France-KLM a accusé la deuxième plus forte baisse du SBF 120. Malgré une diminution de sa perte au titre de son premier trimestre, le marché a pointé l'absence de prévisions annuelles du côté de la compagnie aérienne franco-néerlandaise.

Au chapitre des valeurs, Thales a figuré parmi les plus fortes baisses du CAC 40. Le groupe, qui a enregistré de solides ventes au premier trimestre 2023, est par ailleurs visé par une enquête du parquet national financier pour des soupçons de corruption en Inde, selon des informations de Franceinfo relayées par Reuters.

Ce rapport a fait état de 253 000 créations d'emplois non agricoles le mois dernier alors que les prévisions étaient de 180 000 contre 165 000 en mars.

Les statistiques sur l'emploi américain de ce vendredi ont été saluées favorablement par les investisseurs : l'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en avril et la hausse des salaires s'est accélérée, a indiqué le rapport mensuel du département du Travail.

