Une semaine de Bourse - Les marchés rattrapés en fin de semaine par les craintes à propos de l'inflation

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en légère baisse, sous la double influence des prix du pétrole et des anticipations d'inflation. Le CAC a perdu 1,44% sur cinq jours après avoir cédé aujourd'hui 0,82% à 7 129,73 points. L'Eurostoxx 50 a lui reculé de 1,23% à 4 197,94 points. Les bourses américaines suivent la même tendance, le Dow Jones restant cependant en faible hausse 0,23% vers 17h30 grâce à Chevron, tandis que le Nasdaq perd 0,74%.

Plus tôt cette semaine, les marchés avaient bien réagi à l'intervention de Jerome Powell, ayant préféré voir le verre à moitié plein. Si Jerome Powell a indiqué que la lutte contre l'inflation prendrait du temps, il a aussi déclaré que cette dernière devrait reculer de manière importante en 2022.

Si le président de la Fed est parvenu à rassurer il y a quelques jours, les inquiétudes au sujet des perspectives d'inflation ont été ravivées ce jour. Il ressort de l'enquête réalisée par l'Université du Michigan auprès des consommateurs que leurs prévisions d'inflation pour l'année à venir ont rebondi à 4,2 % ce mois-ci, contre 3,9 % en janvier et 4,4 % en décembre. Ces résultats ont contribué à faire repartir les taux longs à la hausse et le rendement du 10 ans américain a franchi la barre des 3,7%, soit un plus haut depuis début janvier.

La progression des cours du pétrole à la suite de la décision de la Russie de réduire sa production de 500 000 barils par jour à partir de mars, a également soutenu les taux.

A Paris, la semaine a été dominée par les résultats des entreprises. Grâce à leur bonne performance au quatrième trimestre, BNP Paribas et Crédit Agricole ont fini parmi les principales progressions du CAC 40.

Mais c'est TotalEnergies qui a affiché la plus forte hausse du CAC 40 sur 5 jours grâce aux bons résultats de BP mardi et à la progression des cours de l'or noir aujourd'hui. Les investisseurs ont aussi applaudi le nouveau partenariat entre Renault et Nissan. Worldline est lanterne rouge, ayant perdu plus de 7% sur la semaine, pénalisé par la chute du spécialiste des paiements Adyen.