Une semaine de Bourse Les marchés ont continué de progresser en avril, mais l'inflation menace

A l'opposé, Michelin a cédé 5,15% après des résultats et prévisions en demi-teinte.

En zone euro aussi, l'inflation dans la zone euro s'est accélérée en avril (+1,6% après + 1,3% en mars). Ce soir, le marché obligataire ne réagit guère. Le rendement du taux à 10 ans américain cédant même 0,6 point, mais après avoir grimpé de plus de cinq points de base hier. Depuis le début de l'année, il a bondi de 72 points de base aux termes de quatre mois consécutifs de hausse.

Or, les chiffres semblent leur donner raison. Aux Etats-Unis, l'indice des prix "core PCE", la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, a augmenté de 0,4% en mars sur un mois contre un consensus de +0,3% et +0,1% en février.

Toutefois, les marchés redoutent une accélération de l'inflation qui soutiendrait la hausse des taux et risquerait de mettre mal à l'ampleur du rebond.

Sur le plan sanitaire, les campagnes de vaccination s'accélèrent, laissant augurer d'une sortie de crise d'ici le second semestre. Sur le plan monétaire, les banques centrales, Fed en tête, ont promis de continuer d'inonder les marchés de liquidité.

Aujourd'hui, les marchés ont donc marqué le pas, les investisseurs s'interrogeant sur leurs niveaux de valorisation. Hier par exemple, le CAC 40 a atteint un nouveau plus haut depuis l'été 2007 à 6 352 points. Ils semblent pris en tenailles entre deux sentiments contradictoires.

A Wall Street donc, les opérateurs reprennent leur souffle. Vers 17h30, le Dow Jones cède 0,65%. En cinq séances, l'indice accuse un repli de 0,3%, mais une hausse de 2,6% en un mois et de 11% en 2021. Le Nasdaq, lui, abandonne ce soir 0,6% (+0,1% en une semaine, +7,6% en un mois et +8,9% en quatre mois).

(AOF) - Les marchés actions européens ont reculé dans le sillage de Wall Street, qui plie sous le poids de prises de bénéfices. Le CAC 40 a abandonné 0,53% à 6 269,48 points. Sur la semaine, l'indice phare de la Bourse de Paris a cependant gagné 0,21%, et sur le mois, 3,6%. Résultat, depuis le début de l'année, il affiche un gain de 13,6%. Dans le reste de l'Europe, l'Euro Stoxx 50 a cédé ce soir 0,39%. Depuis le 1er janvier, l'indice pan européen s'est apprécié de 12,3%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.